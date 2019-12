Les Français en tête des touristes d'automne au Fars

Chiraz (IRNA)- « 92 683 touristes étrangers ont visité les sites historiques et culturels de la province au cours des mois de septembre, octobre et novembre, et en tête de liste des Français », a déclaré le Directeur général du Patrimoine culturel, de l'Artisanat et du Tourisme de la province méridionale du Fars, Mossayyeb Amiri .

« Les touristes étrangers visitant les sites historiques et culturels du Fars au cours de cette période venaient principalement de France, d'Allemagne, de Suisse, de Chine, de Russie, de Pologne, d'Inde et d'Oman », a déclaré Mossayyeb Amiri mercredi 4 novembre. Il a poursuivi: « Au cours des deux premiers mois de l’automne 2019, 580 670 ont visité les sites historico-culturels sous la direction du Bureau général, dont 487 987 visites concernaient des compatriotes ». Selon le département du Patrimoine culturel, de l'Artisanat et du Tourisme du Fars, il existe dans la province, environ 3 000 monuments placés sur les listes des patrimoines national et international. Les experts estiment qu’environ 5 000 œuvres et monuments culturels et historiques de valeur ont été identifiés dans la région. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**