A Vienne, le ministre iranien du Pétrole rencontre le président et le secrétaire général de l'OPEP

Les pays de l'OPEP et les pays non membres de l'OPEP, qui ont déjà convenu de réduire la production de 1,2 million de b / j (environ 1,2% de la production quotidienne) jusqu'en mars 2020, doivent également se réunir pour prendre une décision sur les réductions de production jeudi et vendredi.

Rystad Energy, la société indépendante de données sur l'énergie, a prédit que si la réunion de l'OPEP-Plus ne décidait pas des réductions de production, le prix du pétrole pourrait chuter à 40 dollars le baril.

