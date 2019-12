Téhéran soutient la décision majoritaire de réduire la production de pétrole

L'Iran soutient (a) la décision majoritaire de réduire la production de pétrole, a déclaré Hossein Kazempour Ardebili, représentant de l'Iran à l'OPEP.

Le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, est pour le moment en visite à Vienne pour participer à la 177ème réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Il s'est entretenu ce jeudi avec le secrétaire général de l'OPEP, Mohammed Barkindo et Manuel Quevedo, le président de l'Organisation.

Les pays de l'OPEP et les pays non membres de l'OPEP, qui ont déjà convenu de réduire la production de 1,2 million de b / j (environ 1,2% de la production quotidienne) jusqu'en mars 2020, doivent également se réunir pour prendre une décision sur les réductions de production jeudi et vendredi.

Rystad Energy, la société indépendante de données sur l'énergie, a prédit que si la réunion de l'OPEP-Plus ne décidait pas des réductions de production, le prix du pétrole pourrait chuter à 40 dollars le baril.

