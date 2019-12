Coopération scientifique: l'Iran et le Tadjikistan vers l'élargissement des liens

Le ministre iranien de l'Énergie, Reza Ardakanian, a déclaré mercredi 4 décembre que, sur la base d'un accord conclu plus tôt dans la journée avec le ministre de l'énergie et des ressources en eau du Tadjikistan, Usmonali Usmonzoda, les pays organiseraient des cours de formation communs et échangeraient des forces scientifiques et spécialisées.

Il a déclaré que l'Iran était prêt à accorder des bourses aux experts tadjiks pour qu'ils puissent utiliser les capacités du pays en matière d'éducation et de recherche.

Le ministre a noté que l'Iran et le Tadjikistan avaient conclu de bonnes affaires dans le sens du renforcement des liens économiques, culturels et scientifiques lors de la 13ème réunion de la Commission économique mixte Iran-Tadjikistan.

Ardakanian a également exprimé l'espoir que la prochaine visite du président tadjik à Téhéran ouvrirait la voie à un développement accru des liens dans ces régions.

