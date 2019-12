L'Arménie prête à établir des relations commerciales entre l'Iran et l'Eurasie

L’ambassadeur arménien, Artashes Toumanian a déclaré mercredi 4 décembre, lors d'une réunion avec des hommes d'affaires, à la Chambre de commerce de Tabriz, dans la province de l’Azerbaïdjan de l’Est : « La politique économique de l'Arménie est basée sur une économie libre et l'activité économique est aux mains du secteur privé et les nouveaux développements économiques du pays se poursuivent sur la même ligne ».

Il a ajouté que l'Arménie s'efforce de progresser dans le monde des relations économiques et de soutenir les hommes d'affaires conformément aux normes mondiales.

Toumanian a salué les responsables de la Chambre de commerce de Tabriz pour avoir fourni les conditions nécessaires à une rencontre avec des hommes d'affaires de l'Azerbaïdjan de l’Est, avant d’ajouter « L'Arménie est intéressée par le développement des relations commerciales et économiques avec la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental ».

« L'Arménie est prête à coopérer dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de l'agriculture et des produits dérivés, de bijouterie, des services techniques , des énergies renouvelables, des produits pharmaceutiques, du tourisme, de l'hôtellerie, de l'électricité et du gaz avec l'Iran », a-t-il déclaré.