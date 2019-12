Iran : 3 milliards de dollars d'exportations agricoles en sept mois

Téhéran (IRNA)-Le Vice-ministre de la Planification et des Affaires économiques du ministère iranien du Jihad agricole, Abdol-Mahdi Bakhchandeh, faisant référence à une part de 11,42% du secteur agricole dans les exportations non pétrolières nationales au cours des sept premiers mois de l'année a déclaré : « Au cours de cette période, des produits agricoles et alimentaires pesant environ 3,582 millions de tonnes, représentant une valeur de 2 milliards et 794 millions de dollars, ont été exportés vers l'Irak, l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, le Pakistan, la Fédération de Russie, l'Inde, la Turquie, le Vietnam, le Turkménistan, le Pakistan et l’Allemagne.

« Les principaux produits agricoles exportés sont les tomates fraîches et ses dérivés (environ 4 000), les oignons et les échalotes (environ 263 000 tonnes), les pommes de terre fraîches et dérivés (environ 201 000 tonnes) et les pommes, environ 114 tonnes », a-t-il ajouté. « Les produits laitiers ont apporté 320 millions de dollars au pays, les pistaches 291 millions de dollars, les produits jardiniers, 271 millions de dollars,, tomates fraîches et ses dérivées , 239 millions de dollars et le safran avec 107 millions de dollars », a-t-il poursuivi. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

