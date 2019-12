Hydroélectricité: l'Iran et la Syrie signent un mémorandum d’accord

La note stipule la mise en œuvre de projets communs dans le domaine des barrages, des puits de surface, des compteurs et des pompes à eau, ainsi que la réhabilitation du système d'alimentation en eau en Syrie en plus de bénéficier de l'échange d'expériences, d'études et de recherches scientifiques dans ce domaine.

Ce mercredi, le ministre Arnous a discuté avec le ministre iranien de l'Énergie, des responsables et des représentants du secteur privé iranien des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l'hydroélectricité et de réaliser des projets communs.

