Téhéran(IRNA)- « Tout comme les domaines technologiques IT et Nano, l’Iran assiste à un progrès important en génétique et la rapidité des conquêtes sur ce plan est incomparable avec d’autres zones », s’est félicité le Président de l’Association iranienne de Génétique, Dr.Mahmoud Tavallaï.

« Les domaines de la science génétique, avec de grandes évolutions qu'elles apportent, peuvent également être opportunistes dans les domaines de l'emploi fondé sur la connaissance », a déclaré Mahmoud Tavallaï, à l'occasion d'une conférence de presse, mercredi 4 décembre, à l'issue du quatrième Congrès international et du 16e national sur les Sciences génétiques, tenus à l'Université Tarbiyat-e Modarres de Téhéran.

