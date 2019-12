Basketball en fauteuil roulant : les équipes iraniennes séduisent leurs adversaires

Les Championnats d'Asie et Océanie en fauteuil roulant de basketball 2019 sont la 1ère édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 27 novembre au 8 décembre 2019 à Pattaya en Thaïlande.

L'équipe nationale féminine iranienne a battu l'Afghanistan lors de son quatrième match et s’est imposée (41-35).

Elle avait battu le Cambodge 40-22 lors de son premier match et l'Inde 43-13 au deuxième. Nos représentantes ont été battues lors du troisième match face aux Thaïlandaises.



L'équipe nationale masculine iranienne a également affronté la Corée du Sud et a remporté sa troisième victoire (75-63).

L'équipe nationale avait gagné contre la Chine et la Thaïlande et avait perdu face au Japon et à l'Australie.

Les élèves de Mir Azimi doivent rencontre le jeudi 5 décembre les Chinois.

Les équipes se rivalisent également pour les précieux quotas olympiques.

