Communications : Kazem Motamednejad, éminent spécialiste iranien des milieux scientifiques

Kazem Motamednejad, ardent professeur qui, tout en participant activement au lancement de la Faculté des Sciences de la Communication Sociale et à la proposition des formations dans ce domaine en Iran, au niveau de la maîtrise et du doctorat, est un pionnier à part du développement de cette science dans le pays qui a consacré toute sa vie à cette branche d’études.

Il ouvre à l’Iran les portes des Sciences Communicatives

Motamednejad, une figure de premier plan dans le domaine des sciences de la communication, a été l’un des premiers groupes d’étudiants à se rendre en Occident et à étudier sur le terrain, ouvrant ainsi les portes de cette science à l’Iran qui figurait parmi les nouvelles sciences mondiales.

Kazem Motamednejad croyait profondément en la liberté de la Communication et des médias et accordait une attention particulière à la question des droits de communication et des droits des professionnels des médias. Il a passé les dernières années de sa vie à écrire et à rédiger des œuvres et des articles sur l’égalité et le développement national de la Communication.

Motamednejad était membre de nombreuses sociétés scientifiques à travers le monde, dont notamment l'Association internationale pour la recherche en communication de masse (depuis 1962), la Société internationale pour le droit spatial (1967), l'Institut international de la Communication et l'Association française pour la Communication et les Sciences de l'information (depuis 1983).

Des livres

Ses ouvrages sur le droit de la presse, le droit de la communication, les masse médias, etc. sont bien connus au niveau international.

Articles présentés lors de conférences et de séminaires internationaux et régionaux



Les articles d’éminent journaliste iranien présentés dans le domaine des sciences de la communication lors de conférences et de séminaires internationaux et régionaux sont importants du point de vue de leurs contributions exceptionnelles en faveur du développement de cette science.

En tant qu'expert dans ce domaine, ses précieux articles restent comme source de référence au service des passionnés de la Communication.

Ce petit passage rend hommage à ce visage pionnier et fondateur, Kazemm Motamednejad, décédé le 5 décembre 2013, à l’âge de 79 ans. Avec cette disparition, c’est toute une page de l’histoire de la Communication nationale qui se tourne.

