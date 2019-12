L’initiative de paix Hormuz: un pas vers une réduction des tensions régionales (Araqchi)

Lors d'une réunion ce jeudi avec le vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères, Khaled Al-Jarallah, le diplomate iranien a souligné que des efforts régionaux étaient nécessaires pour prévenir la guerre, les conflits et réduire les tensions.

Il a souligné que les États riverains du golfe Persique jouissent de capacités considérables pour apporter un meilleur avenir à la région par le biais d'une coopération à l'amiable.

«L'Iran soutient fermement la coopération collective entre les États de la région, et il considérera toujours les négociations comme le seul moyen de résoudre les problèmes», a-t-il déclaré.

Le président iranien Hassan Rohani a présenté l'initiative - nommée Hormuz Peace Endeavour - tout en prononçant un discours lors de sa réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre et a invité tous les pays de la région à y participer.

Le vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères, pour sa part, a qualifié les pourparlers entre les deux pays de prometteurs, exprimant l'espoir que la poursuite des pourparlers entre les voisins et entre tous les États de la région aboutirait à une compréhension et à une amélioration collectives de la paix et de la stabilité dans la région.

