Téhéran (IRNA)- Le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré jeudi que l'Iran ne voyait aucun avantage dans la poursuite de la guerre et le siège au Yémen et se félicite des approches pacifiques et encourage toutes les parties à suivre ce chemin.

Soulignant la nécessité de rétablir la paix au Yémen et de soutenir toutes les initiatives pacifiques, le chef de la diplomatie iranienne a ajouté dans un tweet que l'Iran continuera à soutenir les initiatives invitant au dialogue dans le but de rendre le bonheur et la prospérité au Yémen.

