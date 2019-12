Iran: l'exportation de kiwis a généré 97 millions de dollars l'année dernière

Mohammad Ali Tahmasebi a noté que l'Iran est classé au quatrième rang mondial avec une superficie cultivée de 12 400 hectares et une production de plus de 362 000 tonnes de kiwi.

Les opérateurs et les organisations doivent former une chaîne de production au marché, utiliser un système agricole conventionnel et créer un fonds spécialisé, afin de maintenir la production optimale et de répondre à la demande intérieure, ainsi que de planifier pour maintenir les marchés d'exportation du kiwi, a-t-il déclaré.

Ce responsable a poursuivi en disant qu'avec la poursuite du ministère de l'Agriculture, les exportateurs de kiwi peuvent bénéficier de facilités bancaires au taux de 14,5% de la banque Keshavarzi (Agriculture).

