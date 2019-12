Téhéran/Mascate: hausse des échanges commerciaux, malgré les sanctions

Téhéran (IRNA)- Les rapports indiquent que le volume des échanges entre l'Iran et le Sultanat d'Oman a augmenté au cours des six dernières années, et a atteint un milliard et 160 millions de dollars en 2019 contre 221 millions de dollars en 2013.

Un rapport publié par la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture de l'Iran a souligné la croissance du volume des échanges entre les deux pays au cours des six dernières années; en 2013, les exportations iraniennes se sont élevées à 146 millions de dollars, pour atteindre 728 millions de dollars cette année.