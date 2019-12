Massoud Soleimani a été libéré et remis aux autorités iraniennes

Le professeur et chercheur iranien, Massoud Soleimani, a été libéré il y a quelques instants et remis aux autorités iraniennes en Suisse après près d'un an de détention illégale aux États-Unis.

« Je suis très heureux que le professeur Masoud Soleimani et M. Wang rejoignent bientôt leurs familles », a écrit le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter samedi après-midi, 7 décembre.

« Je remercie toutes les personnes impliquées, en particulier le gouvernement suisse », a-t-il poursuivi.

Cette photo montre le scientifique iranien des cellules souches, le Dr Masoud Soleimani remis aux autorités iraniennes ce samedi 7 décembre 2019 en Suisse après sa libération de la prison américaine.

Massoud Soleimani, professeur à l'université Tarbiat Moddares de Téhéran est parti pour les États-Unis le 22 octobre 2018 pour des travaux de recherches, et a été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Chicago pour une raison inconnue avant d'être envoyé en prison à Atlanta.

Aucun rapport officiel n'a encore été publié sur les motifs pour lesquels le scientifique iranien avait été arrêté par le gouvernement américain.

Cette photo montre le scientifique iranien des cellules souches, le Dr Masoud Soleimani.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**



"