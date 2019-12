L'OMT exprime la volonté de promouvoir le tourisme iranien

Dans le cadre des efforts et des intérêts bilatéraux en faveur du développement du secteur du tourisme en Iran, Marcello Notarianni, conseiller de l'Organisation mondiale du tourisme, a tenu une rencontre, ce samedi 7 décembre, avec le directeur adjoint de l'Organisation du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme de l'Iran, Vali Teimur.

L'hiver dernier un accord a été signé entre le directeur de l'Organisation du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme d'Iran, Ali Asaqar Mounesan, et le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili

«Je suis ici pour recueillir des informations et des données afin d'élaborer un plan complet», a-t-il déclaré sur les objectifs de sa visite en Iran.

Pour sa part, le responsable iranien a déclaré que le tourisme est très important pour l'Iran et a exprimé l'espoir que d'importantes activités pourraient être entreprises avec l'OMT.

Compte tenu des capacités disponibles, l'industrie du tourisme pourrait remplacer le pétrole, a-t-il déclaré; l'Iran est l'une des principales destinations touristiques du monde, avec de nombreuses attractions historiques et naturelles, et possède de nombreuses traditions, avec ses propres cultures indigènes, sa gastronomie, ses vêtements et sa musique qui attirent les touristes.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**