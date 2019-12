22 universités iraniennes parmi les plus vertes du monde

Selon le rapport de l'Institut iranien des sciences et technologies de l'information (IRANDAK), samedi 7 décembre, sur la base du classement international UI GreenMetric World University Ranking, 22 universités iraniennes ont été placées sur la liste des universités les plus vertes du monde parmi lesquelles l'Université de Zanjan à l’ouest de l’Iran se situe en première position en Iran et au 48e rang mondial.

Prenant en compte certains facteurs environnementaux et de développement durable, le système de classement Green Metric 2019, ont évalué cette année 780 universités dans le monde entier à cette fin.

GreenMetric a été lancé dans le but de fournir un aperçu complet du statut et des politiques environnementales et du développement durable des universités du monde entier.

