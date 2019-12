Exportation d’un bateau de charge de Qechm vers les pays du golfe Persique

Le bateau local commerçant a été construit par une société nationale à Qeshm à la demande d'un investisseur étranger et a été mis à l’eau depuis le Quai de Bahman dans le sud de l’Iran. Le bateau de cargo mesure 33 mètres de long, 9.6 mètres de large et 150 tonnes de poids net. Il est capable de gérer 150 tonnes de cargaison.

L'exportation de ce bateau vers l’un des pays riverains du golfe Persique a rapporté environ 15 000 $ à l’Iran.

« Le développement des exportations non pétrolières nécessite le renforcement des capacités en produits compétitifs et un changement dans les approches en faveur du soutien à la production nationale et d’amélioration ainsi du climat des affaires », a noté cette autorité iranienne chargé du commerce.

Le mot « lenge » comme on le prononce dans le sud de l'Iran ou encore « Lange » prononcé dans d’autres régions du pays, est dérivé du mot anglais « launch », qui signifie un grand bateau à moteur.

Aujourd'hui, le nom commun des bateaux en bois fabriqués à la main dans le sud de l'Iran est Lenge.

