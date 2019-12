Handibasket/Championnat Asie-Océanie : les hommes iraniens en bronze

Au dernier jour des championnats de basketball en fauteuil roulant, l'équipe masculine iranienne a battu l’adversaire japonais (66-55) et remporte le médaillé de bronze.

Les représentants iraniens avaient précédemment remporté le tour de qualification contre les équipes nationales de Chine, de Thaïlande et de Corée du Sud et avaient perdu contre le Japon et l'Australie.

L'équipe handibasket masculine iranienne qui fait partie des quatre meilleures équipes de la compétition, a réussi à remporter le tournoi paralympique de Tokyo jeudi 5 décembre avec une victoire contre la Chine.

Les filles iraniennes de basket en fauteuil roulant ont également remporté leur dernier match contre l'équipe afghane vendredi et ont terminé cinquième du classement.

