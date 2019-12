Iran : Rohani présente un budget de «résistance» contre les sanctions

Le président Rohani a présenté ce dimanche 8 décembre au Parlement le budget pour l'exercice commençant fin mars 2020, ce qu'il a appelé un «budget de résistance» face aux sanctions imposées par les Etats-Unis contre le pays. «L'année prochaine, comme l'année en cours, notre budget sera un budget de résistance et de persévérance contre les sanctions», a-t-il dit.

«Ce budget annonce au monde que malgré les sanctions nous serons en mesure de gérer le pays», a ajouté M. Rohani.

«Alors que nos ennemis, les Américains et les sionistes, pensaient qu'ils pouvaient rendre la nation et le gouvernement incapables par leurs sanctions sévères, ils sont devenus déçus de la mise en œuvre de la loi de finances à ce jour et cette déception se poursuivra à l'avenir », dit-il.

Soulignant les progrès réalisés dans divers secteurs, il a notamment mis en valeur la forte croissance obtenue dans l'agriculture. «Nous avons fait de grands pas et comme vous le savez, de nombreux barrages ont été ouverts au cours des derniers mois, et pendant le mandat des 11e et 12e gouvernements, 35 barrages ont été inaugurés jusqu'à présent, ce qui signifie l'économie est sur la bonne voie ».

«Les complots des ennemis visant à affecter l’économie de l’Iran ont échoué et le gouvernement a pris des mesures considérables en faveur de la population et des souhaits et demandes du Parlement en matière de macroéconomie», a-t-il déclaré.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**