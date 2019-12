Participation distinguée de l'Iran au Bazar diplomatique de bienfaisance à Sarajevo

L'Iran a bénéficié lors de cet événement caritatif, rassemblant plus de 40 ambassades et 80 exposants, à refléter la diversité et la richesse gastronomique et culturelle du pays. Les stands iraniens qui proposent un large choix de produits ont été les plus visités et fréquentés.

Les différentes spécialités culinaires offertes ont attiré un nombre important de visiteurs venus goûter aux saveurs de la cuisine iranienne.

Les visiteurs ont eu l'occasion de déguster gracieusement une variété de gâteaux et de miel et d'autres variétés culinaires et souvenirs précieux iraniens, dans une ambiance agrémentée de senteurs de thé iranien.

Cette tradition caritative a permis aux pays participants d'exposer les différents aspects de leurs cultures et civilisations à travers une profusion de spécialités gastronomiques et d'articles d'artisanat. L’année dernière, le Bazar a collecté 212 000 BAM et soutenu 17 organisations. En se basant sur la variété des activités et le nombre de visiteurs cette année, les organisateurs espèrent battre le record de l’année dernière.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**