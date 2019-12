Extension des coopérations Iran/Oman : Téhéran n'a aucune limite

Lors d’une rencontre dimanche 8 décembre avec le ministre omanais de l'Industrie et du Commerce Ali ben Masoud ALSUNEIDI, le premier vice-président iranien a qualifié de plus haut niveau les relations politiques Iran-Oman.

« L'élargissement de la coopération entre Téhéran et Mascate est bénéfique pour le monde de l'islam et les pays de la région et personne n'est lésé par ces relations », a-t-il souligné.

Le premier vice-président a décrit les relations chaleureuses entre l'Iran et Oman comme un modèle à suivre pour d'autres pays de la région, affirmant que des pays importants de la région, tels que l'Iran et le Sultanat d’Oman, pourraient jouer un rôle constructif dans la résolution des problèmes actuels et des défis auxquels est confronté le monde musulman ».

Il a annoncé que la République islamique d'Iran était prête à développer des relations bilatérales et multilatérales avec Oman et indiqué que l'augmentation du volume des échanges commerciaux avait atteint 1,3 milliard de dollars l'année dernière, ce qui indique une croissance significative des relations économiques entre les deux pays, mais pas encore idéale. Nous sommes loin du point souhaité », a-t-il encore déclaré.

Pour sa part, le ministre omanais de l'Industrie et du Commerce, Ali Ben Massoud ALSUNEIDI, a évoqué le commerce et la communication des deux pays, ajoutant: « Heureusement, cette année, nous assistons à une interaction directe et sans intermédiaires entre les hommes d’affaires iraniens et omanais ».

