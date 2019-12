NanoTech : lubrifiant iranien à la durabilité record de 17 000 heures

Le nano lubrifiant à la base des nanoparticules de diamant réduit la consommation de carburant jusqu'à 6% ou encore 8%, augmente la puissance d'accélération du véhicule jusqu'à 30%, réduit les émissions des gaz d'échappement du véhicule entre 11% et 31% et prolonge la durée de vie du moteur ou encore améliore la fonction de l'huile du moteur jusqu’à 3 fois plus que les autres lubrifies, a déclaré samedi, 7 décembre, à l’IRNA, Hani Fazeli, directeur de la Société Pardis Chimie de Bakhtar, chargé de la technique et de la production, active dans la production du nano lubrifiant.

« Actuellement, ce produit est exporté vers 15 pays dont la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kosovo, l'Italie et l'Irak. Compte tenu de la propriété intellectuelle et du savoir-faire technique de ce produit qui est à nous, nous avons établi un partenariat avec la Compagnie pétrolière brésilienne depuis 2014 et lui avons vendu cette technologie », a-t-il ajouté.

« L'huile de nano-moteur est produite dans le monde entier, mais notre version à la durabilité de 17 000 heures est record », s’est-il félicité.

