Iran/Oman : la nécessité d’élargir la coopération bilatérale économique

Le ministre omanais du Commerce et de l'Industrie, Ali ben Massoud Alsuneidi, et le président de la partie omanaise de la Commission conjointe de coopération économique Iran-Oman, qui est en visite à Téhéran pour tenir le 18e tour de la commission, a rencontré le dimanche après-midi, 7 décembre, Mohammad Javad Zarif. Le très haut diplomate iranien a présenté à cette occasion un rapport sur la tenue de la commission conjointe des deux pays. Se référant aux potentiels élevés de coopération bilatérale dans différents domaines, Mohammad Javad Zarif a souligné la nécessité d'accroître le partenariat économique entre les deux pays. Pour sa part la partie omanaise brossant un tableau positif sur les dernières évolutions liées aux relations économiques bilatérales, a cité les réalisations de la Commission de coopération économique Iran-Oman. Le ministre omanais du Commerce et de l'Industrie, Ali ben Masoud Alsuneidi, a également assisté à la 18e réunion de la Commission conjointe de coopération économique irano-omanaise et prononcé le discours.