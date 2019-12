Sécurité alimentaire : Oman demande l’aide de l'Iran

S’attardant sur une amélioration quantitative des relations entre les deux pays, le ministre omanais du Commerce et de l’Industrie, Ali ben Masoud Alsuneidi, a déclaré lors de la conférence commerciale Iran-Oman dimanche à la Chambre de commerce iranienne : « Nous assistons à des évolutions positives dans les relations commerciales irano-omanaises par rapport au passé ».

S’exprimant sur les défis auxquels sont confrontées les relations commerciales Iran-Oman, il a déclaré: « Le volume des échanges entre les deux pays n'atteignait que quelques millions de dollars au cours des cinq dernières années, mais aujourd’hui le volume des échanges bilatéraux a atteint un milliard de dollars ».

Mascate pour le développement des relations avec Téhéran

Le ministre omanais du Commerce et de l'Industrie déclarant son pays « pour le développement des relations avec l'Iran » a poursuivi : « Si le volume de 1 milliard de dollars d'échanges entre les deux pays est bon, il n'est pas pourtant conforme à nos perspectives et nous devons penser à l’élargissement des relations commerciales bilatérales pour l'avenir ».

M. Alsuneidi se référant à la situation des transports entre les deux pays, a déclaré: « Des vols directs entre l'Iran et Mascate ont été possibles ces dernières années, mais le nombre de vols doit être augmenté pour développer des relations commerciales ».

Il a ajouté: « Le transport maritime s'est développé au cours des trois dernières années entre Bandar Abbas et le port Sahar. De plus, les coûts d'expédition ont diminué avec le développement du transport portuaire et de nombreuses marchandises importées arrivent directement à Oman ».

S’attardant sur le fait que lignes maritimes d'Oman sont connectées à la Tanzanie, il a poursuivi : « Nous somme en quête de développer notre transport maritime à l’échelle international et cela aidera à développer non seulement les relations commerciales entre l'Iran et Oman mais entre l’Iran et d’autres pays ».

Oman a besoin de l'aide des sociétés du savoir iraniennes



Le ministre omanais déclarant que le nombre de sociétés du savoir d'Oman est faible a indiqué : « Bien sûr, nous avons des entreprises qui opèrent dans le domaine des drones, mais nous avons besoin de l'aide iranienne pour développer ce secteur ».

S’attardant sur l'importance de la question de la sécurité de l'information pour chaque pays, l’intéressé demande également l’aide de l’Iran à cette fin.

« L'Afrique est le plus grand importateur de sérum animal, et nous pouvons aider l'Afrique à travers l'Iran », a déclaré M. Alsuneidi , ajoutant que l'Iran pourrait aider Oman à produire du sérum animal.

Les relations de coopération économique et leur extension entre l'Iran et le Sultanat d’Oman ont été dimanche à Téhéran au centre d'entretiens entre le chef de la diplomatie Mohammad Javad Zarif et le ministre omanais du Commerce et de l’Industrie, Ali ben Masoud Alsuneidi.

Le ministre omanais du Commerce et de l'Industrie, Ali ben Massoud Alsuneidi, et le président de la partie omanaise de la Commission conjointe de coopération économique Iran-Oman, qui est en visite à Téhéran pour tenir le 18e tour de la commission, a rencontré le dimanche après-midi, 7 décembre, Mohammad Javad Zarif. Le très haut diplomate iranien a présenté à cette occasion un rapport sur la tenue de la commission conjointe des deux pays.

Se référant aux potentiels élevés de coopération bilatérale dans différents domaines, Mohammad Javad Zarif a souligné la nécessité d'accroître le partenariat économique entre les deux pays.

Rencontre entre le chef de la diplomatie Mohammad Javad Zarif et le ministre omanais du Commerce et de l’Industrie, Ali ben Masoud Alsuneidi, le dimanche 7 décembre 2019 à Téhéran.

