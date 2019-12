Festival du film italien Intimate Lens : « Kiarostami et sa canne perdue » en compétition

Le jury du 9e Festival international IntimaLente d'Italie a accepté le long métrage « Kiarostami et sa canne perdue » qui se focalise sur la vie artistique du défunt cinéaste iranien, pour entrer en compétition.

Le festival IntimaLente est destiné à promouvoir le cinéma documentaire avec une attention particulière aux thèmes anthropologiques.

Le Festival international du film italien IntimaLente commencera ses travaux sur les documentaires, les courts et les longs métrages en compétition en mettant l'accent sur la connaissance ethnique à partir du 5 février 2020.

Abbas Kiarostami, né le 22 juin 1940 et décédé le 4 juillet 2016, était un éminent réalisateur, scénariste, poète, photographe et producteur de films iranien.

Mahmoud Reza Sani est également l'auteur d’un livre intitulé « Abbas Kiarostami et les leçons de cinéma », qui a été traduit en plusieurs langues et distribué en Iran et aux États-Unis.

