Transport maritime: l'Iran et Oman signent un accord de partenariat

Le ministre iranien des Routes et du Développement urbain Mohammad Eslami et le ministre omanais du Commerce et de l'Industrie, Ali bin Masoud al Sunaidy ont signé un accord dans le domaine du transport maritime, du commerce et de la coopération maritime.

L'accord prévoit la coopération dans le domaine de la sécurité du transport maritime, la facilitation de l'arrivée-départ des navires à passagers des deux côtés, ainsi que la protection du milieu marin, les opérations de sauvetage maritime, outre la promotion des navires de guerre Iran-Oman sur la base de l'égalité, les avantages réciproques conformément aux accords internationaux ont tous été abordés dans l'accord.