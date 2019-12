«Sept et demi» nommé meilleur long métrage au festival du film persan en Australie

Écrit et réalisé par Navid Mahmoudi et produit par son frère Jamshid Mahmoudi, «Sept et demi» est l’histoire de sept filles iraniennes et afghanes racontées en sept épisodes sous forme de plan-séquence. Le film relate l’histoire de sept filles dont les mariages ont lieu la même nuit, mais chacune a son propre problème.

Fondé en 2011, le Persian Film Festival est un festival unique en son genre qui présente des films de cinéastes persanophones d'Iran, d'Afghanistan et du Tadjikistan, et à travers des projections, des master classes et des événements culturels, selon les organisateurs de l'événement, il célèbre cette riche culture cinématographique dans et avec les communautés australiennes.

Le prix de la gazelle d'or est inspiré d'une ancienne gazelle ailée persane, datant de l'empire achéménide vers le IVe siècle avant JC, signifiant vitalité et intuition dans la pratique artistique. Le prix est décerné au meilleur long métrage, au meilleur court métrage et au meilleur documentaire.

«» devrait ensuite participer à la 21e édition du Festival international du film indépendant de Sept et demi Genève Black Movie en Suisse, en janvier 2020.

