Le chef du Centre d'information des Nations Unies (UNIC) à Téhéran, Maria Dotsenko, participera à l'événement.



Quelque 55 photos et documents de personnalités iraniennes éminentes jouant un rôle actif lors des événements de l'ONU et la visite effectuée par sept chefs de l'ONU ainsi qu'un certain nombre de projets mis en œuvre en Iran par l'ONU doivent être exposés publiquement.

