Identification de 1 100 jeux indigènes et locaux en Iran

S'adressant à IRNA, le lundi 9 décembre, Gholam-Reza Jafari a déclaré: « Cet atlas a été conçu dans le but d'introduire des jeux iraniens de meilleure qualité et plus indigènes dans le monde et a été dévoilé avec la présence d'un représentant de l'UNESCO au Kazakhstan ».

« La fédération du sport rural est débutante et nous sommes engagés à s’inspirer par les expériences des autres et même celles des étrangers pour améliorer et renforcer les potentiels internes du pays dans ce domaine », a-t-il conclu.

