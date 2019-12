Lutte international anti-drogue: l’UNODC prête à coopérer avec l’Iran

Téhéran (IRNA)- Le représentant de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), en Iran, Alexander Fedro, a dit « engagé » le Bureau à travailler avec l'Iran et d'autres pays pour assurer la sécurité et la stabilité dans le monde. »

Alexander Fedro qui s'exprimait lundi 9 décembre lors d'un colloque anti-corruption tenue à la Salle de Conférence de la Radiodiffusion iranienne (IRIB) a ajouté : « La loi anti-corruption a été adoptée en l'an 2009 et cela fait maintenant dix ans que l'Iran a rejoint l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) ». « Le gouvernement iranien a été actif dans la lutte contre la corruption et a conçu un mécanisme pour cela. Les activités de l'Iran dans ce domaine ont également été reconnues »,a-t-il poursuivi. S'attardant sur le fait qu'il y a maintenant 140 pays qui sont parties à la Convention sur la lutte contre la drogue et le crime en Iran, cette autorité onusienne a déclaré : «Cette organe du Secrétariat des Nations unies dont le siège est à l'Office des Nations unies de Vienne en Autriche travaille avec les pays qui cherchent à renforcer leurs activités de lutte contre la corruption ».