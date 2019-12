Rencontre Zarif-Ghani à Istanbul pour discuter de l'Afghanistan

Lors de la rencontre, les deux parties se sont entretenues sur les relations mutuelles ainsi que sur les affaires politiques en Afghanistan, en particulier les pourparlers de paix entre les groupes afghans sous la direction du gouvernement afghan.

Plus tôt lundi, Zarif et son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu ont tenu une réunion à Istanbul lundi midi pour discuter d'un large éventail de questions mutuelles et internationales.

Accompagnés de délégations de haut rang, les hauts diplomates se sont entretenus sur une multitude de sujets, notamment les relations bilatérales et les questions régionales, en particulier les développements en Irak et en Afghanistan, en marge de la 8e Conférence ministérielle du Cœur de l'Asie - Processus d'Istanbul qui s'est tenue lundi 9 décembre sous le thème «Paix, partenariat, prospérité».

Le processus vise à promouvoir la sécurité régionale, la coopération économique et politique centrée sur l'Afghanistan par le dialogue et des mesures de confiance.

