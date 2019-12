Rohani au Japon : Tokyo et Téhéran travaillerons pour réduire les tensions (Abe)

« L’éventuel déplacement du Président iranien Hassan Rouhani vise à réduire les tensions entre l'Iran et les États-Unis et au Moyen-Orient et conformément au rôle croissant du Japon dans la réduction de ces tensions », rapporte l’agence de presse officielle japonaise Kyodo, cité par l’IRNA.

Le Premier ministre japonais n'a pas donné de date précise pour la visite de son homologue iranien. Cependant, l’agence Kyodo, citant les experts, a rapporté que le déplacement aurait lieu le 20 décembre2019.