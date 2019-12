La Chine s'oppose à des sanctions illégales contre l'Iran (ambassadeur)

S'exprimant lors d'une réunion pour examiner les relations économiques entre l'Iran et la Chine, Hua a évoqué la réunion entre les présidents iranien et chinois réunie aux Nations Unies, disant que les liens stratégiques entre l'Iran et la Chine sont entrés dans un nouveau chapitre et la confiance politique a augmenté entre deux pays

Les deux pays se soutiennent mutuellement sur des questions importantes en fonction de leurs intérêts principaux.

Il a décrit l'accord de l'Iran connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (PAGC) comme un important accord multilatéral qui a été signé par voie de négociation.

Préserver le PAGC signifie sauver le multilatéralisme et le système international sur la base des réglementations internationales, a-t-il réitéré tout en exhortant également les parties du PAGC à préserver la sécurité du golfe Persique.

Il a noté qu'il existe des différences ethniques, religieuses et géopolitiques entre les nations du Moyen-Orient et les puissances transrégionales créant des tensions par l'intimidation américaine sur les affaires internationales.

Ailleurs dans ses propos, le diplomate chinois a déclaré qu'en 2016-2017, le volume des relations des deux pays est passé de 31 à 37 milliards de dollars.

Malgré les sanctions, l'Iran et la Chine ont conservé le volume de leurs relations, il a ajouté que le volume des relations commerciales bilatérales était de 35 milliards de dollars l'an dernier et que le chiffre a été de 420 milliards cette année.

