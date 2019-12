Aucun pays n’est en mesure de saper la sécurité du puissant Iran (Armée de mer )

L'amiral Hussein Khanzadi, a fait ces remarques en visite officielle au Pakistan, le mardi 10 décembre dans une interview exclusive avec le correspondant de l’IRNA.

S’attardant sur le fait que l’Iran islamique est aujourd’hui indépendant et autosuffisant, cette haute autorité militaire de la marine iranienne a déclaré : « Nous avons un plan spécial pour l’avenir visant à fabriquer des équipements, une réalisation appuyée par le savoir-faire de spécialistes iraniens ».

Insistant sur le fait que la présence de puissances étrangères et arrogantes dans la région était « un facteur d'insécurité » et qu’un retrait inconditionnel de ces troupes serait au profit de la région, l’intéressé a ajouté : « La région n'avait pas besoin de forces étrangères et que la partie pakistanaise était favorable, elle-aussi, aux positions iraniennes sur ce sujet ».

« La République islamique d'Iran a des frontières terrestres ou maritimes avec ses 15 pays voisins, et notre approche principale est de développer la coopération avec le Pakistan en mer, qui comprend divers aspects de la coopération opérationnelle, technique, éducative et multilatérale sous forme d'échange d'informations et d’expériences », a-t-il fait savoir.

La marine pakistanaise devrait organiser dans un proche avenir une manœuvre militaire internationale, intitulé « Aman », et la marine iranienne est également invitée à y assister.

« Les capacités des ports de Chabahar et Gwadar ont été discutées avec la partie pakistanaise. Ils pensaient que le partage de la capacité des deux ports contribuerait à la prospérité de la région », a-t-il encore déclaré.

L'amiral Hossein Khanzadi, commandant de la marine de la République islamique d'Iran, s'est rendu hier à Islamabad et rencontré son homologue pakistanais, Zafar Mahmoud Abbasi.

Les deux hommes ont discuté du développement des coopérations bilatérales et des questions d’intérêt commun.

