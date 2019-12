Karaté: Behzâd Khezri en bronze au championnat du monde au Kazakhstan

Khezri, de la catégorie des moins de 70 kg, a battu ses rivaux du Royaume-Uni, du Tadjikistan et du Japon, bien qu'en finale il ait perdu contre son adversaire russe et a obtenu une bronze. La Russie et le Kazakhstan se sont classés respectivement premier et deuxième.

260 combattants de 26 pays ont participé au 4e Championnat du monde de Kaok Kyokushin qui s'est tenu les 7 et 8 décembre.

Le 4e Championnat du monde KWU Kyokushin entre hommes et femmes dans différentes catégories de poids a lieu les 7 et 8 décembre 2019 à Nur-Sultan.

