Les exportations iraniennes dépassent les 27 milliards de dollars

Un examen des dernières statistiques sur le commerce extérieur du pays au cours des huit premiers mois de cette année civile iranienne montre que les exportations de produits non pétroliers sont estimées à environ 88 000 de tonnes ayant une valeur de 27 milliards de dollars.

Les exportations sur huit mois de cette année ont augmenté de 16,5% en poids par rapport à la même période l'an dernier mais sa valeur a baissé d'environ 11%, les exportations des huit premiers mois de l'année dernière ayant franchi la barre des 30 milliards de dollars.

Baisse de 5% des importations

En revanche, les importations du pays se sont élevées à 22 mille de tonnes d’une valeur de 28 milliards de dollars, ce qui montre une baisse de 5 % en valeur et en même temps une hausse de 1.5% en poids, par rapport à la même période l'an dernier.

Durant cette période, la Chine et l’Irak étaient les principales destinations d'exportation et la Chine et les Émirats arabes unis, les principales destinations d'importations.

