Journée dédiée aux opportunités économiques de l'Iran à Bucarest

S'adressant à la réunion tenue dans la Chambre de commerce de Bucarest, le président de la Chambre, Costica Mustata, a évoqué les relations économiques de longue date entre l'Iran et la Roumanie, soulignant le volume remarquable des échanges économiques entre les deux pays.

Pour sa par, l'ambassadeur d'Iran à Bucarest Morteza Abutalebi a salué la situation géopolitique de l'Iran en Asie occidentale, décrivant l'Iran comme un couloir de communication entre l'Ouest et l'Est. Le produit intérieur brut de l'Iran augmente en raison de la promotion des services et des produits non pétroliers, a-t-il déclaré.

Malgré des sanctions unilatérales, l'économie iranienne est sortie de la phase traditionnelle qui était tributaire du pétrole et est entrée dans le domaine moderne et est sur le point d'atteindre la scène numérique.

