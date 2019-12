« L'Autriche tient à préserver l’accord nucléaire de 2015 signé entre l’Iran et la communauté internationale, et à développer son partenariat avec l'Iran dans tous les domaines », a déclaré mercredi, 11 décembre, le diplomate autrichien, Stefan Schultz, à l’occasion d’une rencontre avec les adjoints politiques et économiques du gouverneur de la province du Kurdistan à l’ouest de l’Iran.

https://twitter.com/Irnafrench

9468**