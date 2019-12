Dotâr, un instrument de musique traditionnel iranien décroche un label Unesco

Les savoir-faire traditionnels liés à la fabrication et à la pratique du dotār, un instrument de musique traditionnel à deux cordes pincées, sont reconnus comme des composantes socioculturelles fondamentales de la musique populaire au sein des groupes ethniques et des communautés des régions concernées.

Le dotār est joué lors d’événements socioculturels d’importance tels que les mariages et les cérémonies rituelles, ainsi que lors de festivals. Le dotār se joue afin d'accompagner des récits épiques, historiques, lyriques et gnostiques qui constituent l’histoire et l’identité de l’ethnie des communautés de ses praticiens.

La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité vise à assurer une plus grande visibilité aux traditions et aux savoir-faire portés par les communautés sans pour autant leur reconnaître de critère d’excellence ou d’exclusivité.

