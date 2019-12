La visite de Rohani au Japon serait « bénéfique » aux relations Iran-USA, une fois les sanctions levées (Analyste américain)

New York (IRNA)-Un membre du groupe de réflexion sur le Moyen-Orient qualifie de « profondes » et « historiques » les relations Iran-Japon, affirmant que la visite du président américain à Tokyo pourrait conduire à une sortie de l’impasse politique actuelle qui perdure dans la crise des relations Irano américaines, si le président américain est réaliste et lève au moins une partie des sanctions anti-iraniennes » .

Dans une interview exclusive avec IRNA le mardi dernier 10 décembre, Giorgio Cafiero, membre d’une société de conseil en risques géopolitiques basée à Washington DC qui s’intéresse aux évolutions aux Moyen-Orient (Gulf State Analytics), a qualifié la visite imminente du président iranien, Hassan Rohani, à Tokyo de « percée majeure » dans les relations bilatérales, ajoutant que le déplacement pourrait ouvrir la voie à faire sortir de l’impasse certains dossiers complexes régionaux et internationaux, Y compris le PGAC (Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015), relations Iran/États-Unis et Iran/Arabie ». « Bien que je veuille être optimiste quant aux résultats de cette visite, mais la réalité est qu’à moins que l'administration Trump ne revoie la politique de sanctions contre l'Iran, on ne peut pas être optimiste quant aux fruits du déplacement de M.Rohani au Japon en ce qui concerne l’apaisement des tensions entre la République islamique et les États-Unis », a-t-il décrypté. « Pourtant il ne faut pas négliger que le ton des responsables de l'administration Trump ainsi que les attitudes des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite à l'égard de l'Iran ont changé ce qui nous rend, malgré tout, optimistes quant aux résultats de la visite de Hassan Rouani au Japon. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Iran a déclaré: « Depuis le début 2004, une Commission économique mixte a été créée et fonctionne entre les deux pays. En ce qui concerne les pays africains, ils connaissent une croissance économique de 5% par an ».