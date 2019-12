Le cinéma iranien est à l'honneur en France

La Bretagne célèbre le cinéma iranien. Pendant cinq jours (du 11 au 15 décembre), la ville de Vitré, en Bretagne, organise un festival unique en Europe. Six premiers longs-métrages iraniens, jamais diffusés en salle, sont en compétition dans le cadre de Nouvelles Images d'Iran, un événement à l'initiative du Centre franco-iranien, en partenariat avec l'association culturelle Garromédia. Fait rare, ce sont les spectateurs qui voteront eux-mêmes pour leur film préféré.

Selon Laurent Garreau, directeur artistique du festival Nouvelles Images d’Iran, l’idée d’un nouveau festival de cinéma vient du Centre Franco-Iranien. Alireza Khalili, président du Centre Franco-Iranien, a fondé cette association pour renforcer les coopérations et les dynamiques entre nos deux pays. Notre principal objectif, c’est de faire découvrir des films que le public français ne connaîtrait pas et de faire entendre et voir d’autres voix et images sur l’Iran.

Le cinéaste iranien reconnu, Abolfazl Jalili a eu carte blanche pour sélectionner les six films en compétition au festival du cinéma iranien, à Vitré. Ce dernier se tient jusqu’à dimanche 15 décembre.

Découvrez l’ensemble des séances du Festival Nouvelles images d’Iran, selon le site de l'événement

Mercredi 11 décembre

9 h "La Montagne aux bijoux" au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart) Une sélection de trois films d’animation :

Une histoire douce, Les oiseaux blancs et La Montagne aux bijoux, réalisés par Mohammad-Reza Abedi et Abdollah Alimorad.

10 h 30 "Les Filles" de Fery Malek-Madani (en sa présence) au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

14 h 30 Conférence de Bamchade Pourvali sur les 50 ans du Studio Kanoun Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

15 h Séance de travaux pédagogiques au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

17 h 30 "Des rêves sans étoiles" de Mehrdad Oskouei au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart) présenté par Setareh Pirkhedri

Jeudi 12 décembre

10 h Atelier d’écriture Voyage en Perse au Centre social par Claude Chalabreysse

14 h L’Iran à court d’eau - ciné-conférence Aurore Cinéma

Documentaire réalisé par Laurent Cibien et Komeil Sohani.

Conférence de Bruno Ricard, hydrologue.

16 h 30 Séance de dédicace à la Librairie Vitréenne

Du récit “ Au coeur de l’Iran ” de Claude Chalabreysse.

20 h Soirée inaugurale et projection

"Dance de la poussière" de Abolfazl Jalili au Centre culturel Jacques Duhamel (Le Théâtre)

21 h Cocktail d’ouverture - Centre culturel Jacques Duhamel - Cocktail offert par la mairie de Vitré.

Vendredi 13 décembre

11 h "A house on the 41st street" de Hamid Reza Ghorbani au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

14 h "Leaf of Life" d’Ebrahim Mokhtari à Aurore Cinéma

14 h "Yeva" d’Anahid Abad au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

16 h "Mothering" de Roqiye Tavakoli à Aurore Cinéma

16 h "Appendix" de Hossein Namazi au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

20 h "Villa Dwellers" de Monir Gheydi à Aurore Cinéma

Samedi 14 décembre

14 h Villa Dwellers à Aurore Cinéma

16 h Leaf of Life à Aurore Cinéma

16 h A house on the 41st street au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

18 h Appendix

18 h Mothering au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

20 h Yeva au Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

Dimanche 15 décembre

11 h Séance de courts-métrages au Centre culturel Jacques Duhamel

Projection de Prenez place chérie, La route est belle et Pour une poignée de terre en présence d’Ali Nazari et de Mohammad Kordi.

16 h Concert Mojtaba Fasihi et Mostafa Taleb

Centre culturel Jacques Duhamel (Le Théâtre)

Musique persane (musique traditionnelle)

17 h Cérémonie de clôture au Centre culturel Jacques Duhamel (Le Théâtre)

Projection du premier prix

