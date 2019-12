12e réunion de l'APA: Larijani part pour la Turquie

À la tête d'une délégation parlementaire, Larijani a quitté Téhéran ce samedi matin pour assister à la réunion de l'APA et prononcer un discours lors de l'événement à Antalya.

Il devrait également rencontrer ses homologues de différents pays en marge de l'événement principal avant de retourner en Iran dimanche.

L'APA a été créée en 2006 lors de la septième session de l'Association des parlementaires asiatiques pour la paix (AAPP). Il compte 42 parlements membres et 16 observateurs.

L'assemblée a été créée comme un forum pour échanger des vues, des idées et des expériences pour développer des stratégies communes et promouvoir la paix en Asie et dans le monde, selon son site Web. L'APA comprend la Plénière, le Conseil Exécutif, le Bureau de l'Assemblée, les Comités et le Secrétariat.

La Plénière peut approuver des décisions, résolutions et déclarations ou soumettre des rapports sur les politiques générales de l'APA et sur d'autres sujets liés à ses activités.

