Lutte: l'Iran gagne le tournoi international de Qazvin

Le tournoi, qui se classe parmi les plus prestigieux événements sportifs réservés aux cadets, s'est achevé ce samedi 14 décembre avec la participation de 130 athlètes de l'Iran, du Kirghizistan, de l'Arménie, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Azerbaïdjan.

En lutte libre, l'équipe d'Iran, avec 245 points s'est classée première devant le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan.

Les cadets iraniens ont également réussi à remporté le titre de lutte gréco-romaine avec 235 points; l'équipes de Kirghizistan et celle d'Arménie avec 137 et 101 points se sont respectivement placées à la deuxième et troisième position.

