L'APA, une opportunité en faveur du développement de l'Asie (Larijani)

«L'Assemblée parlementaire asiatique est l'occasion d'améliorer les relations commerciales entre les pays et d'élargir la coopération dans divers domaines car les pays membres partagent des caractéristiques communes», a déclaré Larijani samedi matin avant de partir pour Antalya.

«Nous assistons au grand bond des pays asiatiques dans différents domaines de la science, de la technologie, du commerce et de la politique au cours des dernières décennies». «Au cours des dernières années, l'APA a fait de gros efforts pour créer des opportunités commerciales et pour les questions liées à la sécurité et au développement durable», a-t-il déclaré, ajoutant que «la même approche sera adoptée lors de la prochaine réunion».

À la tête d'une délégation parlementaire, Larijani a quitté Téhéran ce samedi matin pour assister à la 12e réunion plénière de l'APA et prononcer un discours lors de l'événement à Antalya. Il devrait également rencontrer ses homologues de différents pays en marge de l'événement principal avant de retourner en Iran dimanche.

