Une lycéenne iranienne remporte une médaille de bronze à l'Olympiade Internationale des sciences à Doha

Les 16es Olympiades internationales junior des sciences (IJSO), co-organisées par le ministère de l’Éducation du Qatar et l’Université du Qatar, ont eu lieu du 2 au 12 décembre à Doha.

Ce concours, organisé tous les ans dans différents pays, est réservé aux élèves de 15 ans. La première édition a eu lieu en 2004 à Jakarta, Indonésie. Cette année, il a réuni 326 candidats de 70 pays et territoires pour tester leurs connaissances et leurs compétences en physique, biologie et chimie.

https://twitter.com/Irnafrench

9422**