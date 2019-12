Sécurité durable : Ali Larijani souligne le rôle actif irano-turc

En marge de l'Assemblée générale du Parlement asiatique en Turquie, le président du parlement iranien rencontre son homologue turc. Les deux hommes se sont présentés ensuite devant les journalistes.

Ali Larijani a félicité son homologue turc d’être hôte de l'Assemblée générale du Parlement asiatique et déclaré: « La Turquie et l'Iran sont deux pays importants de la région et nous avons des relations amicales et sincères à l’échelle nationale, gouvernementale et parlementaire ».

« Nous avons discuté en détail des relations bilatérales et du développement des relations économiques réciproques lors de cette réunion avec Mustafa Şentop et nous avons examiné de très près d’importantes questions régionales et le rôle actif des deux pays en faveur du rétablissement d'une sécurité régionale durable. Cette coopération étroite entre les deux parlements pourrait bénéficier aux deux principaux pays de la région, à savoir l'Iran et la Turquie et leurs peuples», a déclaré le très haut parlementaire iranien.

Pour sa part, Mustafa Sentop, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, a qualifié de « très utile » sa rencontre avec Ali Larijani.

Les travaux de l'Assemblée interparlementaire se poursuivent jusqu'au 18 décembre, avec la participation des chefs de parlements et des délégations des États membres et des États observateurs.

Présent au rendez-vous, les présidents des Parlements dont iranien, tiennent des réunions bilatérales et des rencontres avec les délégations.

L'Assemblée parlementaire asiatique est l'un des plus importants forums internationaux après celui des Nations Unies car il comprend 64 membres, dont 42 membres principaux, et 5 pays et organisations ayant le statut d’observateurs, selon l’agence turque AA.