Zarif rencontre des responsables irakiens et polonais au Qatar

Zarif s'est entretenu samedi avec son homologue polonais Jacek Czaputowicz en marge du Forum de Doha. Au cours de la réunion, les deux parties se sont entretenues sur des sujets d'intérêt mutuel dans les domaines de la coopération bilatérale et des développements régionaux importants.

Le diplomate iranien a également eu des entretiens avec le conseiller irakien à la sécurité nationale, Falih Faisal. Selon le rapport, les deux parties ont échangé des vues sur les derniers développements internes de l'Irak.





Le Forum de Doha 2019 a débuté samedi et se poursuivra jusqu'à dimanche. Le forum est organisé sous le thème «Réinventer la gouvernance dans un monde multipolaire».

Les délibérations du forum porteront sur la nécessité de repenser les systèmes de gouvernance mondiale afin de les adapter aux circonstances actuelles où les personnes, les biens et les valeurs deviennent de plus en plus transnationaux par nature.



Le Forum de Doha de cette année abordera divers sujets, notamment les tendances et la technologie, le commerce et l'investissement, le capital humain et les inégalités, la sécurité, la cyber-gouvernance et la défense, entre autres, selon un communiqué.

https://twitter.com/Irnafrench

9422**