Assemblée parlementaire asiatique : l'Iran appelle au renforcement de la coopération multilatérale

Intervenant samedi, 14 décembre, à la 12ème Assemblée parlementaire asiatique à Antalya, le Président du parlement iranien Ali Larijani a déclaré : « J'espère que les parlements, par l'adoption consensuelle de cette résolution, enverront un message clair en guise de soutien de l’APA au dialogue fondé sur la compréhension, la coopération et les intérêts communs aux niveaux régional voir mondial, manière de promouvoir et de renforcer plus que jamais le multilatéralisme », a-t-il insisté.

Il a ajouté: « Ces dernières années, nous avons malheureusement parfois constaté un comportement hostile des États-Unis avec certains pays, dont la Chine, la Russie, l'Iran et la Turquie, mais un examen des événements passées, marqués par cette politique américaine de mettre le bâton dans les roues d’autres pays, montre que ces aventurismes visant à repousser l’autre camp ont pu, peut-être créer temporairement des perturbations chez nous, mais nous avons fini par découvrir nos lacunes et procéder à les relever et nous placer ainsi dans une position plus forte ».

Larijani s’attarde ensuite sur le comportement américain vis-à-vis de la question nucléaire iranienne et a déclaré: « Est-ce qu’ils ont pu arrêter le développement des connaissances nucléaires des scientifiques iraniens ? : Non ! Aujourd'hui, les experts nucléaires iraniens ont acquis de nouvelles générations de technologie nucléaire », s’est-il félicité.

À la fin de son discours, le Président du Parlement islamique d'Iran brossant un tableau sur l’actuelle situation au monde a souligné la nécessité d'établir des structures sûres et solides à l’échelle asiatique sur divers plans commercial, monétaire, militaire, sécuritaire, scientifique et technologique.

Ali Larijani s'est rendu hier samedi à Antalya, en Turquie, pour assister à la 12e Assemblée générale du Parlement asiatique.

