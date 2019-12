L'Iran accueille favorablement toute proposition visant à développer des liens avec le Qatar (Larijani)

Lors d'une réunion tenue samedi, Larijani a souligné les liens amicaux entre l'Iran et le Qatar et a décrit «positif» le rôle du Qatar dans la région. «Nous tiendrons toujours des consultations étroites avec vous sur les questions régionales importantes, et nous souhaitons également développer les relations économiques avec votre pays», a déclaré Larijani à son homologue qatari lors de la réunion.

«Malheureusement, les sanctions imposées contre le Qatar étaient scandaleuses, mais le pays a bien résisté et sa tactique a aidé à ne pas devenir isolé. »

«De nombreux hommes d'affaires iraniens sont intéressés à travailler avec le Qatar, donc les conditions doivent être fournies», a déclaré Larijani. «Nous saluons toute proposition visant à développer les relations entre les deux pays.»

Le responsable qatari, pour sa part, a salué la position de l'Iran contre les sanctions imposées au Qatar, déclarant «L'indice de progrès et de développement du Qatar s'est amélioré sous sanctions par rapport à d'autres pays de la région, selon le rapport de la Banque mondiale.»

Soulignant que la levée des sanctions anti-Qatar était conditionnée à la rupture des liens avec l'Iran, il a souligné que «nous n'avons accepté aucune de ces 13 conditions; en fait, nous n'acceptons qu'un dialogue sans conditions préalables».

Sur la question de la Palestine, il a déclaré: «Nous avons répété à maintes reprises que nous ne sacrifierions pas les intérêts importants de la Palestine et que le peuple palestinien devait déterminer son sort.

Lors de la conférence des États arabes de l'Ouest, j'ai également souligné que le Qatar était de tout cœur avec le peuple palestinien. »

